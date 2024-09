https://fr.sputniknews.africa/20240929/lelimination-de-hassan-nasrallah-qualifiee-dassassinat-politique-par-lavrov-1068468349.html

L’élimination de Hassan Nasrallah qualifiée d’"assassinat politique" par Lavrov

L’élimination de Hassan Nasrallah qualifiée d’"assassinat politique" par Lavrov

Sputnik Afrique

Des méthodes pareilles "sont devenues une pratique presque courante, comme cela s'est encore produit hier à Beyrouth", et cela est "extrêmement alarmant", a... 29.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-29T09:50+0200

2024-09-29T09:50+0200

2024-09-29T09:50+0200

sergueï lavrov

onu

liban

hezbollah

hassan nasrallah

assemblée générale des nations unies

israël

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/10/1068299625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e118d34c68fdc1b4c29f63d54ad83f33.jpg

Le ministre russe des Affaires étrangères a pointé "l'évolution tragique et inacceptable des événements" dans le conflit israélo-arabe, au Yémen, dans la mer Rouge, dans le golfe d'Aden, au Soudan et dans d'autres points chauds d'Afrique."La sécurité peut être soit égale et indivisible pour tous, soit elle ne le sera pour personne", a tranché Sergueï Lavrov. Selon le ministre russe, depuis des années Moscou, dans le contexte de la sécurité européenne, "s’efforçait de faire comprendre cette vérité apparemment simple" à Washington, à Londres et à Bruxelles.Le chef du Hezbollah a été éliminé le 27 septembre dans la banlieue sud de Beyrouth lors d'une frappe aérienne israélienne.

liban

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, onu, liban, hezbollah, hassan nasrallah, assemblée générale des nations unies, israël