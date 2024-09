https://fr.sputniknews.africa/20240929/legypte-veut-developper-davantage-lenergie-renouvelable-et-vise-la-diversification-energetique-1068475447.html

L’Égypte veut développer davantage l’énergie renouvelable et vise la diversification énergétique

Le pays souhaite parvenir à plus de 42% d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique national, a fait savoir le ministre égyptien de l’Electricité... 29.09.2024, Sputnik Afrique

De plus, l’Égypte vise 5 à 8% du commerce mondial de l'hydrogène vert d'ici 2040. "Nos objectifs communs sont essentiels pour relever les défis et saisir les opportunités du paysage énergétique mondial", a déclaré le ministre. Il a mis en avant l’importance du partenariat, de la coopération, de l’échange des expertises et de l’utilisation conjointe de la technologie entre les BRICS. La réunion des ministres de l'Énergie des BRICS s’est tenue le 26 septembre en marge de la Semaine russe de l'énergie à Moscou.

