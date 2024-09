https://fr.sputniknews.africa/20240929/legypte-enverra-au-liban-des-aides-medicales-et-de-secours-durgence-1068469969.html

L'Égypte enverra au Liban des aides médicales et de secours d'urgence

L'ordre a été donné le 28 septembre par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, selon son porte-parole. 29.09.2024, Sputnik Afrique

Le même jour, le dirigeant égyptien a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais Najib Mikati. Abdel Fattah Al-Sissi a "affirmé le plein soutien de l'Égypte au Liban, sa position à ses côtés dans ces circonstances délicates et son refus de porter atteinte à sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté ou son intégrité territoriale".Le Président égyptien a également souligné "la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, global et permanent au Liban et à Gaza".

