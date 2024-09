https://fr.sputniknews.africa/20240929/larmee-malienne-frappe-plusieurs-reseaux-terroristes-1068473577.html

L'armée malienne frappe plusieurs réseaux terroristes

L'armée malienne frappe plusieurs réseaux terroristes

Les forces armées maliennes frappent plusieurs réseaux terroristes à Tombouctou, à San, à Djenné, selon un communiqué des Forces armées maliennes (FAMa). 29.09.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, le 27 septembre, des leaders d'un groupe terroriste ont été visés par une frappe à 30 km au nord de Gossi. Ils "ont été surpris en pleine réunion de planification d'une attaque". Le même jour, des opérations aéroterrestres ont été menées entre Djenné et San. Elles visaient les terroristes rescapés des combats des 25 et 26 septembre dans les zones de Saye, Si et Zambougou.

