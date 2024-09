Le groupement Nord a frappé deux brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu jusqu'à 70 soldats et quatre véhicules.

épublique populaire de Lougansk. Il a aussi frappé quatre brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les pertes de l'armée de Kiev s'élèvent à 450 militaires, un canon automoteur Krab polonais, un obusier M198 américain, un obusier FH-70 britannique et deux obusiers 119 britanniques. Trois dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses, frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé trois contre-attaques. L'ennemi a perdu 610 militaires, un obusier FH-70 et deux obusiers L-119, tous de facture britannique. Quatre dépôts de munitions ont été anéantis.