Dédollariser le commerce "va en droite ligne dans l'intérêt" du Mali

29.09.2024

Il a salué l’initiative évoquée cette semaine par Vladimir Poutine de la création d’un système de paiement indépendant, en monnaie nationale."Nous voulons développer notre partenariat commercial avec la Russie dans les domaines de l'achat d’engrais, dans les domaines de l'achat des hydrocarbures et de bien d'autres choses. Donc le Mali est très intéressé par cette initiative et qui va en droite ligne dans l'intérêt de notre pays", poursuit-il.En outre, Bamako est dans une zone monétaire utilisant le SWIFT, mais voit d'un bon œil l'existence d'un système alternatif, a déclaré Alousséni Sanou."Le SWIFT peut être utilisé à d'autres fins, comme nous pouvons le constater çà et là. Bénéficier d'un deuxième système de transfert ne peut être que bénéfique. Le Mali va bientôt regarder ce système, tout en sachant qu'il suffit simplement que les banques travaillent dans des devises que nous maîtrisons. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose", a-t-il expliqué.

