Ce pays africain appelle les entreprises russes à accroître leurs investissements sur son sol

Les entreprises russes sont les bienvenues au Congo pour investir et construire leurs projets, en particulier dans les secteurs de l'énergie, a affirmé à... 29.09.2024, Sputnik Afrique

Le Congo espère que la coopération économique avec la Russie va se renforcer et s'élargir, avant tout dans le secteur énergétique, comme l'a confié à Sputnik le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, en marge de la Semaine russe de l'énergie.Selon le responsable, le pays est notamment intéressé par des investissements dans les secteurs:Un certain nombre d'entreprises russes, comme le groupe pétrolier Lukoil et la société de l'énergie nucléaire Rosatom, ont déjà commencé à mettre en œuvre des projets au Congo, a précisé le ministre. Il a rappelé que Moscou et Brazzaville coopéraient déjà avec dans les domaines diplomatique et éducatif.

