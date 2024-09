https://fr.sputniknews.africa/20240929/au-liban-une-frappe-israelienne-contre-sidon-fait-au-moins-32-morts-1068478742.html

Au Liban, une frappe israélienne contre Sidon fait au moins 32 morts

Au Liban, une frappe israélienne contre Sidon fait au moins 32 morts

Sputnik Afrique

Une frappe israélienne sur la banlieue est de Sidon, au Liban, a fait au moins 32 morts. Un correspondant de Sputnik au Liban a perdu au moins deux proches à... 29.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-29T21:34+0200

2024-09-29T21:34+0200

2024-09-29T21:34+0200

liban

international

israël

frappe aérienne

sputnik

sidon

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/15/1068370160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da436ec31fd7cd1f0fdd2fb6f28dcf90.jpg

Un immeuble s'est effondré à la suite d'un raid israélien sur une zone densément peuplée de la banlieue est de Sidon, au Liban.Selon un bilan officiel, au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 50 autres blessées. D'après les informations de Sputnik, environ 40 personnes sont portées disparues. Le correspondant de Sputnik au Liban, Ahmed Mohammed, a perdu au moins deux proches à la suite de cette frappe. Le sort de deux autres membres de son entourage est inconnu et trois autres ont été transportés à l'hôpital dans un état extrêmement grave.

liban

israël

sidon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

liban, international, israël, frappe aérienne, sputnik, sidon