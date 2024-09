https://fr.sputniknews.africa/20240928/les-pays-du-g7-ne-pourront-plus-donner-le-ton-affirme-serguei-lavrov---video-1068464355.html

Les pays du G7 ne pourront plus "donner le ton", affirme Sergueï Lavrov - vidéo

La montée en puissance d'organisations interétatiques en Asie, Afrique et Amérique latine empêche de plus en plus le G7 de donner le la sur la scène... 28.09.2024, Sputnik Afrique

Le rôle des associations interétatiques en Asie, en Afrique et en Amérique latine se renforce, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'Onu.Le responsable a cité:

