Le groupement Nord a frappé trois brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 60 soldats.

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique et frappé six brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 400 militaires, ainsi que deux véhicules blindés de transport de troupes M113, un obusier M777 et deux obusiers, tous de facture américaine. Trois dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses, frappé huit brigades ukrainiennes et repoussé huit contre-attaques. L'ennemi a perdu 725 militaires, deux obusiers M777 américains et deux M119 US. Quatre dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Centre a pris des positions plus avantageuses, frappé six brigades ennemies et repoussé sept contre-attaques. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à de 620 militaires. Un obusier M777 américain a aussi été détruit.

Le groupement Est a ​​amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappé trois brigades ukrainiennes et repoussé trois contre-attaques. L'ennemi a perdu 125 soldats et un obusier M777 américain.

Le groupement Dniepr a frappé trois brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 60 militaires. Un dépôt de munitions a été détruit.