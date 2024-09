https://fr.sputniknews.africa/20240928/le-sud-global-sinquiete-dune-nouvelle-escalade-en-ukraine-1068457495.html

Le Sud global s'inquiète d'une nouvelle escalade en Ukraine

Plusieurs pays du Sud global s'inquiètent des répercussions qu'a sur eux le conflit en Ukraine, rapporte un communiqué commun de la plateforme des "Amis de la... 28.09.2024, Sputnik Afrique

Le groupe des "Amis de la paix", réunissant des ministres des Affaires étrangères et responsable de plusieurs pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Chine ou l'Égypte, ont abordé le dossier ukrainien lors d'une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Les responsables appellent à un "règlement global et durable par le biais d'une diplomatie inclusive et de moyens politiques".

