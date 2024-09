https://fr.sputniknews.africa/20240928/finances-energie-les-brics-jouent-un-role-crucial-selon-un-ministre-sud-africain-1068459192.html

Finances, énergie: les BRICS jouent un rôle crucial, selon un ministre sud-africain

Pretoria est prêt à explorer des systèmes financiers alternatifs pour favoriser le commerce et la souveraineté énergétique, y compris des options potentielles comme l’introduction d’une monnaie commune ou des échanges en devises nationales, développe Kgosientsho Ramokgopa en marge de la Semaine russe de l'énergie à Moscou."Quel que soit le choix ou la décision que prendra le pays, ce sera dans notre propre intérêt, nos intérêts souverains l'emporteront sur tout autre intérêt", souligne-t-il. Le ministre reconnait le potentiel de l’effort des BRICS de développer un nouveau système financier. "Il existe un cadre international de transactions, donc si les dirigeants des BRICS, le Président et le cabinet (sud-africains) décident que nous devons suivre une voie particulière, nous le ferons tant que cela ne nuit pas aux intérêts nationaux", indique-t-il. "Nous écoutons tout le monde. Je suis sûr que vous savez que c’est la nature des Sud-Africains: ils sont ouverts d’esprit. Voyons ce qui est proposé et nous évaluerons cela dans l’intérêt du pays", conclut le ministre.Les BRICS sont "une puissance majeure en ce qui concerne le marché de l'énergie", a-t-il poursuivi. Le groupe joue un rôle crucial pour assurer la sécurité énergétique et promouvoir l'accès universel à l'électricité, y compris en Afrique du Sud.Les BRICS "sont là pour rester" et "ne peuvent que croître désormais", affirme-t-il. De plus, "il est indéniable que les BRICS sont indispensables à la résolution de la question énergétique dans le monde". Pour le ministre, davantage de pays chercheront à rejoindre le groupe à l'avenir. Il a également souligné l'engagement commun des pays BRICS à assurer un accès universel à l'énergie, tout en répondant aux préoccupations d'accessibilité et de fiabilité pour ceux qui sont déjà connectés aux réseaux.

