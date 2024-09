https://fr.sputniknews.africa/20240928/elimination-du-chef-du-hezbollah-les-reactions-se-multiplient---1068461113.html

Élimination du chef du Hezbollah: les réactions se multiplient

Élimination du chef du Hezbollah: les réactions se multiplient

Les frappes aériennes de Beyrouth ont "révélé une fois de plus au monde la nature brutale" d’Israël, a déclaré Ali Khamenei, ayatollah iranien, guide suprême... 28.09.2024, Sputnik Afrique

Selon l’ayatollah, relayé par l’agence Tasnim, l’armée israélienne est "bien trop faible pour pouvoir infliger des dommages fondamentaux à la structure solide du Hezbollah au Liban". Beyrouth "fera repentir l’ennemi transgresseur, malveillant et déshonoré".Dans un communiqué transmis à Sputnik, le Hamas a annoncé son souhait de "renouveler sa solidarité absolue et de se tenir aux côtés des frères du Hezbollah".Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé des "attaques brutales" visant le Hezbollah et accusé Israël de préparer un "génocide" au Liban. "Les tentatives d'Israël visant à étendre la politique insensée doivent maintenant être stoppées", selon lui.L'Irak a déclaré 3 jours de deuil. Le Premier ministre irakien a qualifié l’élimination par Israël de Hassan Nasrallah de "crime" ayant "franchi toutes les lignes rouges".

2024

