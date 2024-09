https://fr.sputniknews.africa/20240928/ecoutons-une-multiplicite-de-voix-pretoria-sur-les-sanctions-occidentales-contre-sputnik-1068459967.html

"Écoutons une multiplicité de voix": Pretoria sur les sanctions occidentales contre Sputnik

Il importe pour l'humanité d'entendre toutes les voix, mêmes "avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord", a indiqué à Sputnik Afrique le ministre sud-africain de l'Énergie, Kgosientsho Ramokgopa, commentant les récentes sanctions adoptées contre Sputnik et d'autres médias russes par les pays occidentaux.Il a réitéré l'engagement de son pays en faveur de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Une approche héritée de Nelson Mandela après sa sortie de prison à l'époque de l'apartheid.Le ministre s’est dit préoccupé par l’intolérance croissante et les restrictions à la liberté dans de nombreuses régions du monde, appelant à une approche plus inclusive.

