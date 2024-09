https://fr.sputniknews.africa/20240928/adopter-lesprit-de-nelson-mandela-un-ministre-sud-africain-encourage-sputnik-1068459394.html

Adopter "l'esprit de Nelson Mandela": un ministre sud-africain encourage Sputnik

Adopter "l'esprit de Nelson Mandela": un ministre sud-africain encourage Sputnik

Sputnik Afrique

algré la restriction persistante de la liberté d'expression imposée par l'Occident à l’encontre de l’agence Sputnik, il est nécessaire que ses journalistes... 28.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-28T19:00+0200

2024-09-28T19:00+0200

2024-09-28T19:00+0200

opinion

afrique du sud

sputnik

occident

médias

liberté de la presse

liberté d'expression

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/0f/1068287045_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_2776e320a6e4e53ddb8b3b8b0eec02e5.jpg

"L’avenir est brillant, et je pense que la victoire est encore plus douce quand on sort de conditions d’adversité. Donc, ils essaieront de vous isoler, de vous bâillonner, mais je pense que vous devez garder le cap", a déclaré Kgosientsho Ramokgopa en marge de la 7e Semaine russe de l'énergie à Moscou. Le ministre a conseillé aux équipes éditoriales confrontées à l'adversité d'adopter "l'esprit de Nelson Mandela, un esprit de résilience, ne jamais céder ". "Vos énergies et vos voix seront entendues. Et quand elles seront entendues, le monde résonnera de joie", a-t-il déclaré.

afrique du sud

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique du sud, sputnik, occident, médias, liberté de la presse, liberté d'expression