https://fr.sputniknews.africa/20240927/le-president-equato-guineen-favorable-a-la-creation-dune-nouvelle-monnaie-soutenue-par-les-brics-1068448974.html

Le Président équato-guinéen favorable à la création d'une nouvelle monnaie soutenue par les BRICS

Le Président équato-guinéen favorable à la création d'une nouvelle monnaie soutenue par les BRICS

Sputnik Afrique

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a soutenu la mise en place d'un système de paiement indépendant et le commerce en devises nationales sous l'égide des BRICS. 27.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-27T17:00+0200

2024-09-27T17:00+0200

2024-09-27T17:35+0200

opinion

guinée équatoriale

brics

dollar us

euro

russie

semaine russe de l'énergie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1b/1068448741_16:0:1273:707_1920x0_80_0_0_7d98c0a8d5fdf8bad913255373fc5ad7.png

Le système économique mondial actuel, avec ses "embargos injustifiés" et ses restrictions, pénalise de nombreuses nations, a-t-il expliqué à Sputnik Afrique en marge de la 7e Semaine de l'énergie russe à Moscou . Soulignant qu'il existe déjà une banque au sein des BRICS, il a proposé la création d'une "monnaie convertible [des BRICS] à l'échelle internationale", à même de devenir un "contrepoids au dollar et à l'euro". Bien que la Guinée équatoriale ne soit pas actuellement membre des BRICS, le chef d'État a exprimé sa volonté de participer au prochain sommet du groupe en Russie en octobre, à condition de recevoir une invitation.La Guinée équatoriale refuse de participer aux sanctions antirussesMalabo n'est pas obligé de se plier aux exigences des puissances occidentales dans ses relations avec Moscou, a avancé Teodoro Obiang Nguema Mbasogo."Nous sommes souverains. Donc si, par exemple, les pays occidentaux restreignent les déplacements pour les contacts avec la Russie, cela les concerne [les pays occidentaux] et pas tous les autres pays", a insisté le chef d'État.Malabo invite Moscou à soutenir le développement énergétique de son paysM.Mbasogo a souligné que l'expertise russe pourrait contribuer à renforcer le secteur énergétique de la Guinée équatoriale."Je crois que la Russie est prête à soutenir les pays africains en général, et la Guinée équatoriale en particulier", a déclaré le Président. Ces déclarations interviennent à un moment où la Guinée équatoriale, avec ses importantes réserves de pétrole et de gaz, explore activement les moyens d'optimiser son secteur énergétique et de renforcer sa capacité nationale.

guinée équatoriale

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, guinée équatoriale, brics, dollar us, euro, russie, semaine russe de l'énergie