https://fr.sputniknews.africa/20240927/le-cs-de-lonu-ne-peut-etre-elargi-quaux-pays-dafrique-dasie-et-damerique-latine-selon-moscou-1068442277.html

Le CS de l'Onu ne peut être élargi qu'aux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, selon Moscou

Le CS de l'Onu ne peut être élargi qu'aux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, selon Moscou

Sputnik Afrique

Il est particulièrement important d’augmenter la représentation des pays africains au sein de l’institution pour surmonter l’injustice historique, a estimé un... 27.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-27T12:17+0200

2024-09-27T12:17+0200

2024-09-27T12:17+0200

sergueï verchinine

russie

onu

conseil de sécurité de l'onu

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1b/1068440126_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_28ef43e48b14fb560daec0a04da04e77.jpg

La région s'est transformée en l’un des piliers de l’ordre mondial multipolaire émergent, a souligné Sergueï Verchinine.Une restructuration donnera à ce Conseil un caractère plus démocratique et augmentera son efficacité, a-t-il poursuivi. La position de l'Union africaine sur ce sujet est formulée dans le "consensus d’Ezulwini" qui demande pour l’Afrique deux nouveaux sièges permanents avec droit de véto et deux sièges non-permanents.Le Comité des dix de l’Union africaine comprend l'Algérie, la Zambie, le Kenya, la Libye, la Namibie, la République du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone (coordinateur), l'Ouganda et la Guinée équatoriale.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï verchinine, russie, onu, conseil de sécurité de l'onu, afrique