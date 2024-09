https://fr.sputniknews.africa/20240927/le-changement-de-la-doctrine-nucleaire-repond-a-la-menace-que-loccident-fait-peser-sur-la-russie-1068452550.html

"Le changement de la doctrine nucléaire répond à la menace que l’Occident fait peser sur la Russie"

"Le changement de la doctrine nucléaire répond à la menace que l’Occident fait peser sur la Russie"

Sputnik Afrique

Le Kremlin a annoncé que la Russie avais mis à jour sa doctrine nucléaire, des modifications qu’il a jugées comme étant un signal envoyé aux pays occidentaux... 27.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-27T18:42+0200

2024-09-27T18:42+0200

2024-09-27T18:42+0200

zone de contact

podcasts

russie

occident

nucléaire

menace

vladimir poutine

changements

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1b/1068451372_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3fd6344a13812755893d6b831c5ff0bb.jpg

«Le changement de la doctrine nucléaire répond à la menace que l’Occident fait peser sur la Russie» Sputnik Afrique Le Kremlin a annoncé que la Russie avais mis à jour sa doctrine nucléaire, des modifications qu’il a jugées comme étant un signal envoyé aux pays occidentaux. Au micro de Sputnik Afrique, Guy Mettan, journaliste et écrivain suisse est revenu sur cette annonce.

"Le changement dans la doctrine d'utilisation des armes nucléaires par la Russie est tout à fait logique dans la mesure où il intervient maintenant pour répondre à la menace que les pays occidentaux sont en train de faire peser sur la Russie en autorisant les frappes de missiles, le cas échéant, en autorisant donc les frappes de missiles occidentaux dans la profondeur du territoire russe", dit dans la nouvelle émission de Zone de Contact Guy Mettan, journaliste, écrivain et ancien homme politique suisse.Retrouvez également dans ce numéro:- Bruno Itoua, ministre congolais des hydrocarbures sur les perspectives du partenariat russo-congolais dans l’Energie à l’occasion de la Semaine russe de l’Energie.-Bertrand Scholler, analyste français sur la mise à jour de la doctrine nucléaire russe.- Iba Karim, Doctorant en Sciences et économie et gestion, ancien parlementaire burkinabè sur le Burkina Faso qui souhaite adhérer aux BRICS.- Agali Welé, Vice-président du Bloc pour le Redressement et le Développement du Mali sur les déclarations du ministre malien des Affaires étrangères lors de l’Assemblée générale des Nations Unies.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, russie, occident, nucléaire, menace, vladimir poutine, changements, аудио