La Russie a remis au Congo des tests de détection de la variole des singes

La Russie a remis au Congo des tests de détection de la variole des singes

Ce geste s'inscrit dans le programme de soutien aux pays africains dans la lutte contre cette maladie, a fait savoir l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor. 27.09.2024, Sputnik Afrique

L'instance a également organisé à Brazzaville des formations pour 32 spécialistes locaux. De plus, les employés des institutions spécialisées congolaises ont suivi des cours consacrés aux méthodes modernes de détection du virus de mpox. L'OMS recense 25.093 cas présumés de mpox et 723 décès à travers le continent entre janvier et le 8 septembre. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le nombre total de cas en Afrique est passé à 29.152, dont 6.105 cas confirmés et 738 décès, depuis début 2024.

