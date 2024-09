https://fr.sputniknews.africa/20240927/des-societes-russes-pourraient-participer-aux-nouveaux-projets-energetiques-de-brazzaville-1068440847.html

Des sociétés russes pourraient participer aux nouveaux projets énergétiques de Brazzaville

Des sociétés russes pourraient participer aux nouveaux projets énergétiques de Brazzaville

Sputnik Afrique

Et ce, outre l’oléoduc construit avec l’aide russe, qui pourrait transformer le pays en un hub régional de raffinage, a indiqué à Sputnik Afrique le ministre... 27.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-27T11:15+0200

2024-09-27T11:15+0200

2024-09-27T11:15+0200

république du congo

russie

opinion

lukoil

bruno itoua

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101638/69/1016386927_0:59:1300:790_1920x0_80_0_0_817844ed4d27f55baa965aa1a7920e49.jpg

La coopération entre la Russie et l'Afrique a une longue histoire, a souligné Bruno Itoua.La société russe Lukoil "participe à des projets très importants" pétroliers et gaziers. "Mais nous travaillons sur les autres possibilités."Parmi les sociétés russes qui pourraient participer à de nouveaux projets en matière d'énergies renouvelables, il a également cité la société pétrolière Zarubejneft et Rosatom."Et pourquoi pas l'énergie atomique pour les besoins civils. Et nous avons un grand projet de pipeline." À travers ces projets-là, le Congo va "voir de quelle manière nous pouvons mettre au service la compétence que peut avoir la Russie", selon Bruno Itoua.

république du congo

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république du congo, russie, opinion, lukoil, bruno itoua