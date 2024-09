https://fr.sputniknews.africa/20240926/larchitecture-financiere-mondiale-a-ete-transformee-grace-aux-brics-selon-un-ministre-zambien-1068437320.html

L'architecture financière mondiale a été transformée grâce aux BRICS, selon un ministre zambien

L'architecture financière mondiale a été transformée grâce aux BRICS, selon un ministre zambien

Cela a été possible grâce à la création d'un système alternatif à celui de l'Occident, a expliqué à Sputnik Charles Milupi, en marge de l'Assemblée générale... 26.09.2024, Sputnik Afrique

En termes d'architecture financière, il existe maintenant deux systèmes, le système occidental et un nouveau qui englobe de nombreux pays, a-t-il souligné en évaluant les avantages du travail des BRICS. Le groupe a été créé en 2006 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine; l'Afrique du Sud les a rejoints en 2011. Le 1er janvier 2024, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie sont devenus membres à part entière. Cette année, Moscou assure la présidence tournante du bloc.

