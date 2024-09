https://fr.sputniknews.africa/20240926/lafrique-du-sud-ouverte-a-la-construction-dune-centrale-nucleaire-avec-la-participation-de-moscou-1068436383.html

L'Afrique du Sud ouverte à la construction d'une centrale nucléaire avec la participation de Moscou

L'Afrique du Sud ouverte à la construction d'une centrale nucléaire avec la participation de Moscou

Le ministre sud-africain de l'Énergie a souligné l'intérêt de son pays pour la coopération avec d'autres nations dans le domaine du nucléaire civil.

La Russie est l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur de l'énergie nucléaire, a reconnu Kgosientsho Ramokgopa. La décision concernant la construction d'une centrale sera basée sur un processus concurrentiel ouvert à tous les partenaires potentiels.Parmi ces partenaires, il a cité:L'Afrique du Sud choisira le partenaire qui offrira la meilleure solution et la plus abordable, a noté M.Ramokgopa.L'Afrique du Sud et Rosatom discutent de la construction d'une grande centrale nucléaire dans le pays, a pour sa part déclaré à Sputnik le président de la Chambre africaine de l'énergie, NJ Ayuk.

