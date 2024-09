https://fr.sputniknews.africa/20240926/interdiction-de-rt-et-sputnik-les-occidentaux-voient-que-leur-systeme-hegemonique-est-mort-1068429224.html

Interdiction de RT et Sputnik: "Les Occidentaux voient que leur système hégémonique est mort"

Interdiction de RT et Sputnik: "Les Occidentaux voient que leur système hégémonique est mort"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS), au Cameroun, Serge Espoir Matomba... 26.09.2024, Sputnik Afrique

Interdiction de RT et Sputnik: «Les Occidentaux voient que leur système hégémonique est mort» Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS), au Cameroun, Serge Espoir Matomba, analyse les raisons qui se cachent derrière la décision des Occidentaux d’interdire les médias publics russes, RT et Sputnik, dont Sputnik Afrique. «Le temps de la tyrannie médiatique est révolu».

"En tant que practiciens des médias, l’interdiction de RT et Sputnik, dont Sputnik Afrique, aux États-Unis, en Europe et sur tous les réseaux sociaux qui sont sous leur contrôle ou sur lesquels ils ont les moyens de faire pression à l’instar de TikTok, ne nous surprend pas du tout", affirme à Radio Sputnik Afrique Serge Espoir Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun et promoteur de "For You Media".Dans le même sens, Serge Espoir Matomba rappelle "les mensonges de la presse américaine et européenne qui lui est soumise lors des guerres du Viêtnam, d’Afghanistan, de Libye, d’Irak, de Syrie et d’ex-Yougoslavie où ces médias ont toujours présenté les victimes de ces guerres comme étant les méchants et les agresseurs. Alors que de l’autre côté, bien évidemment, ce sont les sauveurs des peuples et les promoteurs de la liberté et des droits humains. Il faut bien se rappeler le poids du cinéma américain et des médias qui l’accompagnent dans le lavage de cerveau des populations du monde entier y compris occidentales. Dans l’imaginaire des gens, les Américains ont gagné toutes leurs guerres. Alors qu’en réalité ils n’ont jamais gagné même une seule guerre, sinon dans les films de Hollywood. Ces temps sont désormais révolus, notamment en Afrique où une jeunesse instruite et bien informée est décidée plus que jamais à faire entendre sa voix".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

