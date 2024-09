https://fr.sputniknews.africa/20240926/en-direct-discours-de-vladimir-poutine-lors-du-forum-international-semaine-russe-de-lenergie-1068427519.html

En direct: Discours de Vladimir Poutine lors du Forum international "Semaine russe de l'énergie"

En direct: Discours de Vladimir Poutine lors du Forum international "Semaine russe de l'énergie"

Le Kremlin a annoncé l'intervention "intéressante" de Vladimir Poutine à la Semaine russe de l'Énergie, avec le dirigeant équato-guinéen, ce 26 septembre.

Le Président russe intervient à l'ouverture de l'édition 2024, placée sous le thème "La coopération énergétique dans un monde multipolaire". Le forum attire des chefs d'État et de gouvernement, de grandes entreprises internationales et des leaders de l'industrie énergétique, ainsi que des experts du domaine. Plus de 250 sociétés de 84 pays y sont attendus.

