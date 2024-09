https://fr.sputniknews.africa/20240926/dans-leur-mentalite-lafrique-leur-appartient-un-militant-malien-sur-la-vision-neocoloniale-1068431156.html

"Dans leur mentalité, l'Afrique leur appartient": un militant malien sur la vision néocoloniale

"Ça va prendre le temps, mais il y aura un moment, la donne va changer", a lancé auprès de Sputnik Afrique le vice-président du Bloc pour le redressement et le... 26.09.2024, Sputnik Afrique

opinion

afrique

mali

brics

alliance des états du sahel (aes)

néo-colonialisme

Il a réagi ainsi à l'intervention du chef de la diplomatie malien qui a appelé l'Onu à cesser d'"être la couverture à un ordre mondial néocolonial". Selon lui, "tous les ingrédients sont déjà réunis" avec les BRICS, qui sont un "élément important" et l'AES, un autre "exemple palpant". M.Welé regrette que le monde "continue comme ça" et insiste sur le fait que le continent africain a le "droit au chapitre". Or, aujourd'hui il est toujours perçu comme n'étant pas au même niveau que les grandes puissances et n'ayant pas la même maturité.

afrique

mali

