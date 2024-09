https://fr.sputniknews.africa/20240925/tiktok-invoque-une-justification-trop-faible-pour-linterdiction-de-sputnik-1068413131.html

TikTok invoque une justification trop faible pour l'interdiction de Sputnik

TikTok invoque une justification trop faible pour l'interdiction de Sputnik

Sputnik Afrique

Le réseau social a récemment annoncé la suppression de comptes liés au groupe de médias Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik. Elle a évoqué leur... 25.09.2024, Sputnik Afrique

L'interdiction du compte de Sputnik a suivi de près l'imposition par les États-Unis de sanctions contre Sputnik, RT et plusieurs autres médias russes. Washington les accusait de "fonctionner comme une branche de facto des services de renseignement [russes]" et de tenter de "saper secrètement la démocratie" aux États-Unis et au-delà.Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé l'interdiction des médias russes en la qualifiant d'"inacceptable".Plus tôt, l'analyste du Pentagone à la retraite Karen Kwiatkowski a déclaré à Sputnik que TikTok avait probablement été intimidé par le ministère de la Justice pour interdire Sputnik avant l'élection présidentielle américaine.

