Sergueï Lavrov est arrivé à New York pour participer à la 79e Assemblée générale de l'ONU - images

Sergueï Lavrov est arrivé à New York pour participer à la 79e Assemblée générale de l'ONU - images

Sur le tarmac, il a été accueilli dans la soirée du 24 septembre par le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, et l'ambassadeur... 25.09.2024, Sputnik Afrique

Sergueï Lavrov rencontrera ce 25 septembre son homologue chinois en marge de l'événement, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Les travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ont débuté le 24 septembre à New York.Cette année, la session intitulée " Ne laisser personne de côté : travailler ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures " se déroule jusqu'au samedi 28 septembre et se terminera le lundi 30 septembre 2024.

