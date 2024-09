https://fr.sputniknews.africa/20240925/les-autorites-beninoises-annoncent-avoir-dejoue-un-coup-detat-un-ex-ministre-arrete-1068421841.html

Les autorités béninoises annoncent avoir déjoué un coup d’État, un ex-ministre arrêté

Les autorités béninoises annoncent avoir déjoué un coup d’État, un ex-ministre arrêté

C'est le procureur de la République Mario Metonou qui a révélé ces informations à la presse. 25.09.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, le renversement du Président Patrice Talon devait être perpétré dans la journée du 27 septembre.Les autorités judiciaires indiquent que dans la nuit du 23 au 24 septembre l’ancien ministre des Sports Oswald Homeky a été "interpellé au moment où il transmettait six sacs remplis de billets de banque au Commandant de la Garde républicaine".Outre l'ex-ministre, l’homme d’affaires Olivier Boko et le commandant de la Garde Djimon Dieudonné Tévoèdjrè ont été arrêtés.La justice promet d’élucider cette affaire et d’"identifier toutes les personnes impliquées".

