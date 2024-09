https://fr.sputniknews.africa/20240925/le-renseignement-francais-mis-a-mal-au-sahel-selon-les-medias-hexagonaux-1068420115.html

Le renseignement français mis à mal au Sahel, selon les médias hexagonaux

Le renversement de Mohamed Bazoum au Niger a porté un coup dur à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), constate une source au sein du... 25.09.2024, Sputnik Afrique

Le service a perdu un allié en sa personne et a eu tort de soutenir la CEDEAO, le Nigeria et le Bénin qui ont voulu faire revenir le Président déchu, explique la source. Selon elle, des agents des services secrets français se trouvaient effectivement au Nigeria et au Bénin à l'époque. Depuis que l'option d'une intervention militaire a été écartée par la CEDEAO, cette présence dans le nord du Bénin a été considérablement réduite. Ceci a eu un impact important sur les capacités de Paris de collecter des données aux frontières entre le Niger, le Bénin et le Burkina, a admis une autre source. En août dernier, le général Abdourahamane Tiani a déclaré que la France avait repositionné les agents de la DGSE chassés du sol nigérien. Selon lui, ces espions français se trouvent désormais au Nigeria et au Bénin.

