Le n°1 d'un parti camerounais préconisera la levée des sanctions antirusses s’il est élu Président

Le n°1 d'un parti camerounais préconisera la levée des sanctions antirusses s'il est élu Président

Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS), briguera ce poste en 2025. 25.09.2024, Sputnik Afrique

Cependant, comment peut-on décider, de façon unilatérale, du gel des avoirs d'un pays? s'interroge le politique. Pour lui, c'est "de l'inimaginable": "vous avez vos biens, vos avoirs dans des pays et du jour au lendemain, on vous dit qu'on les gèle".Il convient donc de "militer pour que non seulement ces sanctions soient levées, mais que nous vivions dans un monde dans lequel ce type de décision ne devraient pas être prises et si elles sont prises, elles doivent faire l'objet de l'unanimité".

