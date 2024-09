https://fr.sputniknews.africa/20240925/le-hezbollah-affirme-avoir-vise-le-qg-du-service-de-renseignements-israelien-1068408399.html

Le Hezbollah affirme avoir visé le QG du service de renseignements israélien

Le Hezbollah affirme avoir visé le QG du service de renseignements israélien

Un missile balistique Qader-1 a été utilisé pour frapper le Mossad, responsable des explosions de bipeurs et d’appareils de communication sans fil les 17 et 18... 25.09.2024, Sputnik Afrique

Le Hezbollah a "lancé un missile balistique Qader 1 à 06H30 (03H30 GMT) mercredi (...) visant le quartier général du Mossad dans la banlieue de Tel-Aviv", précise le document. L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté le missile tiré depuis le Liban. Selon elle, c'est "la première fois" que ce mouvement soutenu par l'Iran tire un missile sur Tel Aviv. "A la suite des sirènes qui ont retenti dans les régions de Tel-Aviv et de Netanya, un missile sol-sol a été identifié en provenance du Liban et a été intercepté par la défense aérienne", a déclaré un porte-parole militaire.En plus de cela, Tsahal a déclaré avoir détruit le lanceur de missiles qui était situé dans le sud du Liban et qui était utilisé pour tirer sur Tel-Aviv.

