Le Conseil de sécurité "ne peut pas rester un club exclusif": l'Afrique clame une représentation

Les dirigeants et les hauts responsables africains profitent de la 79e Assemblée générale pour faire entendre leurs voix et intégrer le CS. 25.09.2024, Sputnik Afrique

L'Afrique devrait avoir cinq sièges, car depuis la création des Nations unies en 1945, l'Afrique n'a pas eu de voix, a affirmé à la presse le Président de la Guinée équatoriale. Un avis qui fait écho à celui du Président sud-africain: "78 ans après sa création, la structure du Conseil de sécurité des Nations unies reste largement inchangée. L'Afrique et ses 1,4 milliard d'habitants restent exclus de ses principales structures décisionnelles. Cela ne peut plus durer", a-t-il déclaré devant l'Assemblée générale.La Russie soutiendra l'adhésion d'un pays d'Afrique au Conseil de sécurité de l'Onu, a fait savoir le chef de la diplomatie russe. Selon Sergueï Lavrov, Moscou suppose la création de places supplémentaires pour l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, y compris parmi les membres permanents. Il prévient cependant que ce processus ne sera pas rapide car il nécessite une entente générale.

