Le Burundi se dit prêt à aider à rétablir l'ordre en Haïti

Cette déclaration a été faite par le ministère burundais des Affaires étrangères sur X, à la suite d'une réunion de haut niveau concernant Haïti et présidée... 25.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-25T14:41+0200

2024-09-25T14:41+0200

2024-09-25T14:41+0200

Le Kenya a déjà envoyé 400 policiers dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, et prévoit d'en envoyer 600 supplémentaires. Haïti est en proie à la violence des gangs et à l'instabilité politique. La situation s'est aggravée depuis l'assassinat du Président Jovenel Moïse en 2021 et un tremblement de terre dévastateur. Les gangs contrôlent plus de 80% de Port-au-Prince. Haïti a fait appel à l'aide internationale pour faire revenir l'ordre et la sécurité.

