https://fr.sputniknews.africa/20240925/burkina-les-non-alignes-doivent-denoncer-la-complicite-des-pays-soutenant-le-terrorisme-au-sahel-1068414099.html

Burkina: les Non-Alignés doivent dénoncer la complicité des pays soutenant le terrorisme au Sahel

Burkina: les Non-Alignés doivent dénoncer la complicité des pays soutenant le terrorisme au Sahel

Sputnik Afrique

La progression de cette menace dans la région inquiète tant les gouvernements que les peuples, a avancé le chef de la diplomatie burkinabè devant ses... 25.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-25T14:07+0200

2024-09-25T14:07+0200

2024-09-25T14:07+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

karamoko jean marie traoré

sahel

terrorisme

alliance des états du sahel (aes)

onu

mouvement des non-alignés

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/19/1068413930_0:0:969:545_1920x0_80_0_0_ce5bd5f602ead55b8a2b4ec7bdf2a9dc.jpg

La Confédération des États du Sahel est un allié et partenaire du MNA, a fait valoir le ministre. L'AES est disponible pour collaborer avec tous les membres du Mouvement, "en vue de relever les défis du moment". M. Traoré a également exhorté le MNA à "redoubler d'efforts pour militer en faveur d'une réforme urgente et équitable des institutions financières et commerciales internationales".

burkina faso

afrique subsaharienne

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, afrique subsaharienne, karamoko jean marie traoré, sahel, terrorisme, alliance des états du sahel (aes), onu, mouvement des non-alignés