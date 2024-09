https://fr.sputniknews.africa/20240925/afrique-australe--entre-lest-et-louest-quels-sont-les-atouts-de-la-tanzanie-1068412732.html

Afrique australe : entre l’Est et l’Ouest, quels sont les atouts de la Tanzanie?

Afrique australe : entre l’Est et l’Ouest, quels sont les atouts de la Tanzanie?

Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, analyse les dessous de la compétition stratégique entre l’Est et l’Ouest en... 25.09.2024, Sputnik Afrique

"Le grand intérêt que manifestent actuellement les grandes puissances internationales, dont essentiellement les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde, à la Tanzanie est quelque chose de totalement inédit", affirme à Radio Sputnik Afrique Akram Kharief, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.Par ailleurs, il rappelle que "la Tanzanie est un pays très riche en ressources minières et en hydrocarbures qui sont encore sous-exploitées. En effet, à l’instar du Mozambique qui vient de découvrir de grands gisements de gaz en offshore, la Tanzanie pourrait bien devenir un pays producteur et exportateur de pétrole et de gaz". Pour Akram Kharief, "la Tanzanie est au cœur des deux corridors américain et chinois. Ceci lui donne d’énormes possibilités pour développer des partenariats économiques avec les Occidentaux et les Orientaux, dont l’Inde également".L'approche russe actuellement en Tanzanie se fait essentiellement autour de l’exportation du blé et de l'aide au développement d'une agriculture rentable et à fort rendement, ce qui permettra à ce pays de se soustraire à la domination des pays occidentaux dans le secteur hautement stratégique de la souveraineté alimentaire, qui lui imposent à titre d’exemple la consommation d’OGM. Ce qui n’est pas le cas de l’agriculture russe.Retrouvez également dans cette émission:- Egountchi Behanzin, président de Ligue de défense noire africaine, qui réagit à la suppression des comptes TikTok de Sputnik, dont celui de Sputnik Afrique, par le réseau social.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

