AES: Caracas veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso et les autres pays de l’Alliance

Cette volonté a été exprimée par le Président Nicolas Maduro, selon lequel l’AES représente "l’Axe de la résistance", a déclaré le chef de la diplomatie... 25.09.2024, Sputnik Afrique

Les perspectives de la coopération entre Ouagadougou et Caracas figuraient à l’ordre du jour des échanges qui ont eu lieu mardi entre M.Pinto et son homologue burkinabè en marge de l’Assemblée générale de l’Onu.Les deux ministres ont exprimé leur intérêt pour le lancement d’actions concrètes afin de rendre cette coopération plus dynamique, résume la diplomatie burkinabè.Soutenant ces trois pays dans leur lutte pour défendre leur souveraineté, M.Maduro est prêt à les épauler dans leur combat contre le terrorisme, a ajouté le ministre de ce pays d’Amérique latine.Enfin, le dirigeant vénézuélien est disposé à les soutenir dans la mise en œuvre de politiques économiques solides, notamment par le biais des accords signés entre le Burkina Faso et le Venezuela, selon M.Pinto.Il a aussi annoncé sa visite en octobre prochain à Ouagadougou.

