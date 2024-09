https://fr.sputniknews.africa/20240924/les-ressortissants-russes-interpelles-au-tchad-seront-bientot-liberes-et-remis-aux-autorites-russes-1068401080.html

Les ressortissants russes interpellés au Tchad seront bientôt libérés et remis aux autorités russes

Cette information a été révélée à Sputnik par l'ambassadeur tchadien à Moscou. 24.09.2024, Sputnik Afrique

Selon le diplomate, il s'agit de quatre personnes: "il y en avait deux auparavant et maintenant il s’ajoute deux autres arrêtées dernièrement". Le ministère russe des Affaires étrangères avait plus tôt fait savoir que Moscou entreprenait les mesures nécessaires pour faire libérer trois citoyens russes et un ressortissant biélorusse détenus dans le pays africain. Ils ont été arrêtés les 19 et 21 septembre à N'Djamena. Adam Béchir n'a pas précisé quel service allait les récupérer. Il ignore les raisons de l'interpellation et si des accusations ont été portées contre les prévenus.

