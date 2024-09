https://fr.sputniknews.africa/20240924/le-burkina-dit-avoir-dejoue-un-complot-visant-a-destabiliser-le-pays-1068397733.html

Le Burkina dit avoir déjoué un complot visant à déstabiliser le pays

Le Burkina dit avoir déjoué un complot visant à déstabiliser le pays

Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs cellules terroristes, a affirmé lundi soir, dans un discours, le ministre de la Sécurité.

Voici ce plan, d'après Mahamadou Sana:Le complot aurait été tramé par d'anciens hauts responsables et des puissances étrangères. La liste des personnalités qui y seraient impliquées a été révélée par Mahamadou Sana.Y figurent entre autres:Ce complot aurait été soutenu par des puissances occidentales, des groupes terroristes et des mercenaires européens, a encore affirmé le ministre.Les participants présumés auraient planifié d'exfiltrer leurs familles du pays avant le début de leur opération, selon lui. Dans un discours, Mahamadou Sana a conseillé à ces familles de dénoncer ces plans et de les "dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice"

