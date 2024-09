"C'est sérieux dans le sens où il y a eu, et qu'il y a toujours, une incursion militaire, et cette incursion militaire a atteint un point qui n'est pas si loin... 24.09.2024, Sputnik Afrique

La situation concernant la centrale nucléaire de Koursk est "sérieuse", selon le directeur de l'AIEA

"C'est sérieux dans le sens où il y a eu, et qu'il y a toujours, une incursion militaire, et cette incursion militaire a atteint un point qui n'est pas si loin de la centrale, ce qui signifie qu'il y a une situation latente à cet endroit", a avancé auprès de Sputnik Rafael Grossi en marge de l'Assemblée générale de l'Onu à New York.