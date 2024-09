https://fr.sputniknews.africa/20240924/la-centrafrique-sinteresse-a-la-cooperation-au-sein-des-brics-1068401910.html

La Centrafrique s'intéresse à la coopération au sein des BRICS

La Centrafrique s'intéresse à la coopération au sein des BRICS

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik l'ambassadeur de Russie à Bangui. 24.09.2024, Sputnik Afrique

L'intérêt de la République centrafricaine pour une coopération multiforme avec les membres de BRICS est sincère, a indiqué Alexandre Bikantov.Même si le pays n'a pas encore demandé d’y adhérer, il a "plus d'une fois exprimé son intention d'adhérer à cette association à l'avenir", a-t-il rappelé.À l'heure actuelle, les BRICS réunissent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Iran. Ils représentent en 2024 près de la moitié de la population mondiale et 37% du produit intérieur brut mondial en valeur nominale.

