Kemi Seba donne les détails de sa mission en tant que conseiller du Président nigérien

Kemi Seba donne les détails de sa mission en tant que conseiller du Président nigérien

"Ma fonction est très claire. C'est faire en sorte d'appeler de nouvelles générations africaines à investir et à soutenir le Niger dans sa volonté et dans sa...

Selon le militant, le chef d'Etat nigérien souhaite le voir attirer la nouvelle génération d'entrepreneurs et de créateurs "qui comprennent la nécessité de pousser le Niger pour que ce pays puisse devenir un phare en ce XXIe siècle dans la sous-région". En un an de gestion de la CNSP, les accords léonins ont été rompus, ce qui a permis la réappropriation des ressources, a rappelé Kemi Seba. "On a, sur le terrain des hydrocarbures aujourd'hui, un processus afin que la population du Niger puisse jouir de manière prospective de ses propres ressources", s'est-il réjoui.

