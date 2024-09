https://fr.sputniknews.africa/20240924/escalade-israelienne-au-liban-legypte-appelle-les-nations-unies-a-intervenir-1068403282.html

Escalade israélienne au Liban: l'Égypte appelle les Nations unies à intervenir

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a appelé lundi 23 septembre "les puissances internationales et le Conseil de sécurité des Nations unies à... 24.09.2024, Sputnik Afrique

Dans un communiqué, l'Égypte a réitéré sa "solidarité" avec Beyrouth et a affirmé son "rejet total de toute violation de la souveraineté et du territoire du Liban".Selon Le Caire, médiateur crucial entre Israël et le Hamas, une escalade dans la zone "menace d'entraîner la région dans une guerre régionale globale."Le nombre de morts s’élève mardi à 558 personnes, dont 50 enfants et 94 femmes, selon le ministre libanais de la Santé. 1.835 autres personnes ont été blessées.

