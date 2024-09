https://fr.sputniknews.africa/20240924/attaques-de-bamako-un-avion-de-la-compagnie-sud-africaine-nac-endommage--1068405835.html

Attaques de Bamako: un avion de la compagnie sud-africaine NAC endommagé

Attaques de Bamako: un avion de la compagnie sud-africaine NAC endommagé

C'est un Beechcraft 1900D qui a été touché, a indiqué la National Airways Corporation dans un communiqué. 24.09.2024, Sputnik Afrique

"L’équipage et le personnel de la NAC sont sains et saufs", assure le groupe.Certains entrepôts et pièces de rechange de la compagnie se trouvant dans l'aéroport de Bamako ont aussi été endommagés.L’avion visé effectuait "un travail humanitaire en faveur des citoyens du Mali" sous les auspices du Programme alimentaire mondial.Le groupe terroriste JNIM, affilié à Al-Qaïda*, a mené, le 17 septembre, une attaque contre une école de gendarmerie et l’aéroport militaire à Bamako. Les autorités militaires ont affirmé que les terroristes avaient été neutralisés et leurs complices arrêtés."Nous allons mettre tous les moyens aux Armées pour traquer de jour comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi", a déclaré le chef de l’État malien, Assimi Goïta, le 22 septembre. Selon lui, ces attaques sont des actes désespérés ayant pour seul objectif de saper le moral des troupes.*Organisation terroriste interdite en Russie

