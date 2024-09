https://fr.sputniknews.africa/20240923/une-soixantaine-decoliers-de-plusieurs-pays-en-expedition-au-pole-nord-sur-un-brise-glace-russe-1068393508.html

Une soixantaine d'écoliers de plusieurs pays en expédition au pôle Nord sur un brise-glace russe

Le brise-glace à propulsion nucléaire "50 ans de la Victoire" a transporté 63 écoliers venus de 15 pays différents jusqu’au pôle Nord dans le cadre d’un projet scientifique et éducatif, rapporte un correspondant de Sputnik.Des élèves d'Afrique du Sud, du Cameroun et de Tunisie ont notamment été invités.Le projet intitulé "Brise-glace des connaissances", dont l'un des organisateurs est le géant russe Gazprom, a vocation à vulgariser les sciences naturelles auprès des jeunes. Des conférences, des jeux scientifiques et des projections de films sont organisés à bord du brise-glace.Des images, prises à l'aide d'un drone, montrent le brise-glace effectuant un arrêt technique et les membres de l'expédition déployant les drapeaux de leurs pays. Après cette escale, le navire a mis le cap sur la Terre François-Joseph, un archipel russe en mer de Barents.

