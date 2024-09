https://fr.sputniknews.africa/20240923/une-foire-caritative-organisee-au-cap-par-le-centre-russe-pour-les-enfants--1068392448.html

Une foire caritative organisée au Cap par le Centre russe pour les enfants

Une foire caritative organisée au Cap par le Centre russe pour les enfants

Le Centre russe pour les enfants a annoncé avoir organisé au Cap une collecte de fonds pour aider les enfants du Donbass. 23.09.2024

La foire caritative "Bonnes actions" s'est tenue le 20 septembre au Cap sur l'initiative du Centre russe pour les enfants en vue de collecter des fonds pour les enfants du Donbass.Les invités se sont vu offrir des produits artisanaux, des boulettes et des desserts, précise le centre dans un communiquéLa collecte se poursuivra jusqu'à fin septembre.Le Centre russe pour les enfants du Cap est une structure fondant son approche éducative sur des méthodologies traditionnelles et modernes. Il vise à répondre l'intérêt croissant pour la langue et la culture russes au sein de la ville.

