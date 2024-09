Le groupement Nord a frappé deux brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 105 militaires. a frappé deux brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 105 militaires.

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé cinq brigades ennemies et repoussé quatre contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 450 militaires, un obusier FH-70 britannique et quatre obusiers M119 américains. Deux stations de guerre électronique et un dépôt de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front et frappé six brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 600 militaires, un obusier M777 américain, un canon automoteur "Archer" suédois, deux obusiers FH-70 britanniques, trois obusiers M119 américains et un lanceur de roquettes M142 HIMARS américain. Un radar AN/TPQ -50 américain a aussi été détruit.

Le groupement Centre occupe des positions plus avantageuses, a frappé quatre brigades ukrainiennes et repoussé neuf contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 440 militaires, un canon automoteur Krab polonais et un obusier M101 américain.

Le groupement Est a ​​amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappé deux brigades ukrainiennes et repoussé une contre-attaque. L'ennemi a perdu 140 soldats mais aussi un canon automoteur Caesar français et un obusier.

Le groupement Dniepr a frappé deux brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 60 militaires.