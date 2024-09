https://fr.sputniknews.africa/20240923/la-lutte-contre-le-terrorisme-est-un-engagement-que-le-mali-va-toujours-honorer-1068383433.html

"La lutte contre le terrorisme est un engagement que le Mali va toujours honorer"

"La lutte contre le terrorisme est un engagement que le Mali va toujours honorer"

Sputnik Afrique

À l’issue du défilé de la fête de l’indépendance du Mali, le Président de la Transition a dévoilé ses objectifs à la presse. 23.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-23T10:53+0200

2024-09-23T10:53+0200

2024-09-23T10:53+0200

assimi goïta

mali

afrique subsaharienne

terrorisme

indépendance

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/13/1068338947_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_56ae87ff82f3593261132bb917eda9ab.jpg

Le colonel Assimi Goïta, a promis le 22 septembre une lutte acharnée pour débarrasser son pays du terrorisme, réaffirmant sa détermination à poursuivre le combat pour la paix, la sécurité et le développement du Mali:"Nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination pour que nos pays puissent vivre dans la paix et la concorde"."La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer", a-t-il déclaré cité par maliweb. Selon lui, l’objectif final est de faire en sorte que les trois pays de l’AES soient totalement débarrassés du terrorisme. "Nous allons mettre tous les moyens à la disposition de trois pays pour traquer, de jour et de nuit, ces groupes armés sans foi, ni loi", a promis le colonel Assimi.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

assimi goïta, mali, afrique subsaharienne, terrorisme, indépendance