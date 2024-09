https://fr.sputniknews.africa/20240923/au-gabon-le-parlement-acheve-la-redaction-de-la-nouvelle-constitution-1068381528.html

Au Gabon, le parlement achève la rédaction de la nouvelle constitution

Au Gabon, le parlement achève la rédaction de la nouvelle constitution

Sputnik Afrique

Les députés et sénateurs de la transition réunis en assemblée constituante ont achevé dimanche l'examen du projet de constitution. 23.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-23T08:23+0200

2024-09-23T08:23+0200

2024-09-23T08:23+0200

gabon

afrique subsaharienne

constitution

parlement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066247971_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7b424b6d050a50fbc84c8409610a5323.jpg

"Nous nous sommes prononcés sur plusieurs avancées majeures que renferme ce projet de loi fondamentale, lequel veille à la séparation des pouvoirs, au renforcement des droits et des libertés individuelles", a dit Jean-François Ndongou président de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée constituante dans son discours de clôture. Les parlementaires avaient 10 jours pour rendre un "avis motivé" sur le projet constitutionnel rédigé à partir du millier de propositions récoltées lors d'un dialogue national inclusif organisé au mois d'avril.Les élus ont déposé 801 amendements. Un rapport contenant leur recommandations sera remis "le plus tôt possible" au Président de la Transition Brice Oligui Nguema. Le texte doit ensuite être adopté en conseil des ministres, puis soumis au référendum d'ici la fin de l'année selon le calendrier annoncé.

gabon

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

gabon, afrique subsaharienne, constitution, parlement