"Pacte pour l'avenir" adopté par l'Onu: "Personne n'est satisfait", selon Moscou

"Pacte pour l’avenir" adopté par l'Onu: "Personne n'est satisfait", selon Moscou

L'Assemblée générale de l'Onu a adopté le "Pacte pour l'avenir", malgré les objections de plusieurs pays dont la Russie concernant la préparation de ce... 22.09.2024

Le Pacte pour l'avenir approuvé ce dimanche 22 septembre par l'Assemblée générale de l'Onu à l’ouverture du Sommet de l’avenir "est une grosse défaite pour l'Onu", a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine.Toutefois, cet amendement n'a pas été examiné. Seuls la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Iran, le Nicaragua, le Soudan et la Syrie ont été contre une motion pour ne pas voter sur les amendements proposée à l'Assemblée. Sommet de l'avenir Le Pacte pour l'avenir est un document clé du Sommet de l'avenir qui se déroule au siège de l'Onu à New York du 22 au 23 septembre. L'objectif principal du sommet est de discuter des défis mondiaux et d'élaborer des solutions collectives au niveau des dirigeants mondiaux, des experts et de la société civile.Malgré l'importance déclarée du Sommet de l'avenir, les membres permanents du Conseil de sécurité n'y participent pas au niveau des chefs d'État et de gouvernement.

