Les travailleurs de trois pays de l'Afrique subsaharienne consacrent plus de temps à leur travail que ceux d'autres pays du continent, calcule une étude de l'Organisation internationale du travail (OIT).Voici les 10 pays du continent avec le plus long temps de travail par semaine en moyenne:

22.09.2024, Sputnik Afrique

Dans quels pays d’Afrique travaille-t-on le plus longtemps?

© AP Photo / CHRISTINE NESBITT Un jeune porte un sac à la mine de Kabuebue, au Congo © AP Photo / CHRISTINE NESBITT

Le temps de travail hebdomadaire en Afrique est le plus élevé au Lesotho, au Congo et au Libéria, selon l'Organisation internationale du travail qui a dressé un classement des pays où l'on fait les semaines les plus longues.